Вебкам-бизнес в Киргизии станет уголовно наказуемым

Парламентарии Киргизии одобрили законопроект о криминализации вебкам-индустрии. Теперь моделям грозят штрафы, а организаторам студий — тюремные сроки. Также парламент утвердил запрет на ввоз в страну, продажу и курение вейпов и электронных сигарет. Новые законодательные нормы еще должен подписать президент.
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Из документа следует, что мера направлена против «организации и содействия проституции и разврата через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) на территории КР».
Авторы инициативы указывают на активное развитие вебкам-индустрии как в самой республике, так и в соседних государствах. При этом многие девушки работают по принуждению, отмечают а парламенте. По состоянию на 2021 год в Киргизии в вебкам-студиях были задействованы около 5 тыс. девушек (всего в Киргизии проживает чуть более 7 млн человек).
Ответственность за вебкам-бизнес
- Самих моделей начнут штрафовать на $115.
- За организацию и содействие проституции через интернет в прямом эфире вводится штраф в пределах $1155–2310. За групповую организацию такой студии участникам будет грозить до 5 лет лишения свободы с возможной компенсацией имущества.
- Если такая студия создана в рамках организованной преступной группы, максимальный срок заключения составит 7 лет. При участии несовершеннолетних организаторам будет грозить до 15 лет колонии.
Еще одна законодательная мера, одобренная парламентов Киргизии, связана с электронными сигаретами и вейпами. Согласно новому закону, за ввоз таких товаров в страну предусмотрен штраф $1732–2310, а также лишение свободы сроком от одного до двух лет.
За продажу на территории страны будут назначать штраф от $577 до $750. За курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах штраф составит $115.
Фото на обложке: M-Production /
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