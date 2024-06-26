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Вебкам-бизнес в Киргизии станет уголовно наказуемым

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Парламентарии Киргизии одобрили законопроект о криминализации вебкам-индустрии. Теперь моделям грозят штрафы, а организаторам студий — тюремные сроки. Также парламент утвердил запрет на ввоз в страну, продажу и курение вейпов и электронных сигарет. Новые законодательные нормы еще должен подписать президент.

Вебкам-бизнес в Киргизии станет уголовно наказуемым
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Из документа следует, что мера направлена против «организации и содействия проституции и разврата через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии) на территории КР».

Авторы инициативы указывают на активное развитие вебкам-индустрии как в самой республике, так и в соседних государствах. При этом многие девушки работают по принуждению, отмечают а парламенте. По состоянию на 2021 год в Киргизии в вебкам-студиях были задействованы около 5 тыс. девушек (всего в Киргизии проживает чуть более 7 млн человек).

Ответственность за вебкам-бизнес

  • Самих моделей начнут штрафовать на $115.
  • За организацию и содействие проституции через интернет в прямом эфире вводится штраф в пределах $1155–2310. За групповую организацию такой студии участникам будет грозить до 5 лет лишения свободы с возможной компенсацией имущества.
  • Если такая студия создана в рамках организованной преступной группы, максимальный срок заключения составит 7 лет. При участии несовершеннолетних организаторам будет грозить до 15 лет колонии.

Еще одна законодательная мера, одобренная парламентов Киргизии, связана с электронными сигаретами и вейпами. Согласно новому закону, за ввоз таких товаров в страну предусмотрен штраф $1732–2310, а также лишение свободы сроком от одного до двух лет.

За продажу на территории страны будут назначать штраф от $577 до $750. За курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах штраф составит $115.

Фото на обложке: M-Production / Shutterstock

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