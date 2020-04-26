ВЭБ.РФ, Корпорация МСП и маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф» запустили платформу мер поддержки предпринимателей в период распространения коронавируса. На сайте поддержка.вэб.рф собраны все антикризисные меры, о которых надо знать бизнесу. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ запустил агрегатор мер антикризисной поддержки бизнеса