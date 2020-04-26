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ВЭБ.РФ запустил агрегатор мер антикризисной поддержки бизнеса
Новости
Анна Оленькова
ВЭБ.РФ, Корпорация МСП и маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф» запустили платформу мер поддержки предпринимателей в период распространения коронавируса. На сайте поддержка.вэб.рф собраны все антикризисные меры, о которых надо знать бизнесу. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ запустил агрегатор мер антикризисной поддержки бизнесаАнна Оленькова
На сайте можно найти информацию о:
- льготном кредитовании,
- налогообложении,
- проверках бизнеса,
- взысканиях,
- смягчении условий по закупкам и арендным договорам,
- моратории на банкротство и так далее.
«Платформа призвана помочь предпринимателям сориентироваться во всех существующих антикризисных мерах, порядке их использования и позволить получить комплексную поддержку для сохранения и последующего развития бизнеса отметили в ВЭБ.РФ.
В компании пообещали, что информация будет постоянно обновляться и дополняться антикризисными предложениями институтов развития и корпораций.
Фото: mavo / Shutterstock
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