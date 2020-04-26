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ВЭБ.РФ запустил агрегатор мер антикризисной поддержки бизнеса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

ВЭБ.РФ, Корпорация МСП и маркетплейс для бизнеса «Развивай.рф» запустили платформу мер поддержки предпринимателей в период распространения коронавируса. На сайте поддержка.вэб.рф собраны все антикризисные меры, о которых надо знать бизнесу. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ запустил агрегатор мер антикризисной поддержки бизнеса

На сайте можно найти информацию о:

  • льготном кредитовании,
  • налогообложении,
  • проверках бизнеса,
  • взысканиях,
  • смягчении условий по закупкам и арендным договорам,
  • моратории на банкротство и так далее.
«Платформа призвана помочь предпринимателям сориентироваться во всех существующих антикризисных мерах, порядке их использования и позволить получить комплексную поддержку для сохранения и последующего развития бизнеса отметили в ВЭБ.РФ.

В компании пообещали, что информация будет постоянно обновляться и дополняться антикризисными предложениями институтов развития и корпораций.

Фото: mavo / Shutterstock

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