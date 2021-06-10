Visa запустила конкурс для финтех-стартапов Visa Everywhere Initiative 2021

Стартовал прием заявок на российскую программу конкурса Visa Everywhere Initiative 2021 для проектов в сфере финансовых технологий. Три победителя разделят 7 млн рублей. Заявку на участие можно подать до 23 июля на сайте конкурса.

Организаторы приглашают основателей ИТ-стартапов, развивающих новые технологии в сферах платежей и розничной торговли. Участники должны иметь MVP, подтвержденную ценность продукта и отсутствие лимита по выручке. Победители получат 4 млн рублей за первое место, 2 млн — за второе, 1 млн — за третье.

Участникам предстоит предложить идеи новых продуктов в четырех сферах:

Новый пользовательский опыт. Решения, которые помогут улучшить взаимодействие пользователей с банковскими продуктами: платежные сценарии, бесконтактная и быстрая оплата, мобильный банкинг и другие. Жизненный цикл клиента. Программы лояльности, персонализация — все, что позволит привлечь и удержать клиентов, а также выпускать больше банковских карт. Экосистема и данные. ИТ-сервисы, которые облегчат жизнь клиентам и встроятся в систему банковских продуктов. Например, решения для сбора данных, автоматических регулярных платежей и другие. Финансовые решения для бизнеса. Продукты для розничной торговли, расчетов, кибербезопасности и прочие сервисы, которые помогут бизнесу пользоваться банковскими услугами быстро и удобно.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

С 26 по 30 июля Visa вместе с партнерами выберет 100 перспективных стартапов для преакселератора, где участники научатся работать с крупным бизнесом;

С 8 по 22 сентября 10 лучших стартапов пройдут акселерационную программу, во время которой доработают решения с экспертами;

23 сентября состоится демо-день проектов. Три победителя разделят денежный приз и смогут реализовать свои идеи вместе с Visa и партнерами.

В качестве партнеров выступили крупнейшие банки России: Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, МТС Банк, Райффайзенбанк и Сбер. Партнеры выберут 100 стартапов, которые попадут в преакселератор, где участники научатся взаимодействовать с корпорациями для создания востребованных заказчиками ИТ-продуктов.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте конкурса.

В этом году партнерами нашего конкурса в России стали крупнейшие банки, технологические компании и ритейлеры. Благодаря им участники конкурса не только получат опыт работы вместе с лидерами рынка, но и смогут попробовать превратить свои идеи в новые платежные решения, доработать их до готовых ИТ-продуктов и масштабировать их вместе с партнерами программы.



— Артемий Круглов, глава московской Инновационной студии Visa

Фото: Unsplash.