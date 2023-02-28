«Велес Капитал» остановила торги на СПБ бирже

Попавшая под блокирующие санкции США компания «Велес Капитал» временно ограничивает доступ к торгам иностранными акциями на СПБ бирже. На заявление компании обратило внимание издание Frank Media.

Ранее 24 февраля, в годовщину ввода российских войск на территорию Украины, Вашингтон объявил о новых блокирующих санкциях против ряда российских финансовых организаций. Под ограничения попала и «Велес Капитал», санкции затронули Veles Capital LLC, «Велес Капитал», «Велес Актив», «Велес Менеджмент Лтд», «Велес Траст», Veles International Limited, Hadlerco Limited. Кроме того, в санкционный список попали владельцы этих структур — Дмитрий Бугатенко и Алексей Гнедовский.

В сообщении компании отмечается, что клиентам по-прежнему будут доступны все операции на российском рынке.

«Торги на Санкт-Петербургской бирже временно приостановлены. Компания делает все возможное для максимального соблюдения интересов клиентов», — говорится в заявлении «Велес Капитал».

В 2022 году компания нарастила чистую прибыль в 2,6 раза, она достигла 959,3 млн рублей. «Велес Капитал» работает с 1995 года и специализируется на услугах на рынке ценных бумаг.

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