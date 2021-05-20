Delivery Club запустит собственный велопатруль

Cервис доставки еды Delivery Club запустил собственный велопатруль. Его участники не будут работать с доставкой заказов: они проконтролируют движение других курьеров, а также помогут им с мелким ремонтом.

В рамках проекта компания выделила опытных курьеров-велосипедистов в специальную группу, участники которой займутся повышением безопасности передвижения других курьеров, сообщили RB.RU в Delivery Club.

Велопатрульные будут выдавать курьерам Delivery Club брошюры с образовательной программой, подготовленной при участии специалистов КБ «Стрелка», проведут разъяснительную работу, если увидят нарушения, а также помогут с мелким ремонтом велосипедов.

В качестве велопатрульных были отобраны курьеры, имеющие максимальный внутренний рейтинг, положительные отзывы от клиентов и менеджеров ресторанов.

Узнать велопатрульных можно будет по специальным нашивкам на поло. При необходимости к ним смогут обращаться и велокурьеры других сервисом, отметили в Delivery Club.

С наступлением тёплой погоды курьеры всё чаще начинают пересаживаться на велосипеды. Наша задача — дать им понятную информацию о том, как максимально безопасно передвигаться по городу, объяснить правила на практике. Велопатрульные помогут сформировать у курьеров правильное отношение к вопросам безопасности: время, за которое курьеру нужно доставить заказ, рассчитывается с условием соблюдения всех правил дорожного движения, поэтому у курьеров нет никаких причин пренебрегать ими. Пресс-служба Delivery Club

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Фото на обложке: Delivery Club.