Крупные венчурные фонды России объединятся в отраслевую ассоциацию

Представители ряда корпоративных венчурных фондов создадут отраслевую Ассоциацию корпоративных венчурных инвесторов. Она простимулирует сотрудничество всех участников рынка, рассказали в пресс-службе Softline Venture Partners.

Решение сформировать ассоциацию было принято по итогам сессии «Корпоративные венчурные инвестиции в России» в рамках XIV Российского конгресса Private Equity и X Форума венчурных инвесторов.

Инициаторы ставят цели всесторонней поддержки технологического предпринимательства в условиях неопределенности, вызванной уходом части инвесторов из страны. Участники объединения будут рассматривать технологические решения для разных направлений бизнеса. Деятельность ассоциации позволит наиболее эффективно определять перспективные и значимые проекты для привлечения финансирования.

Планируется проводить питч-сессии, на которых будут проходить презентации проектов и идей. Инвестиции в капиталоемкие проекты будет осуществляться в формате синдицированных сделок.

«Для технологических предпринимателей взаимодействие с ассоциацией — это доступ сразу к группе инвесторов и разнопрофильной экспертизе, ресурсам, которые помогут ускорить внедрение на площадки пилотирования и развитие технологических бизнесов», — прокомментировала инициативу директор по развитию портфеля Kirov Group Ventures Елена Морозова.

Представители таких фондов, как Orbita Capital Partners («Росатом»), «Новая индустрия» («Газпром нефть», «Газпромбанк», РВК, Veb Ventures), АФК «Система», «Северсталь», Softline Venture Partners и Kirov Group Ventures, уже подтвердили заинтересованность в членстве.

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