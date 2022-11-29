Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в 2023 году в России могут появиться крупные венчурные фонды в сфере IT. Их созданием, по мнению министра, займутся промышленные предприятия.

Во время выступления на TAdviser Summit Шадаев указал, что компании и заказчики оправляются от стресса, вызванного экономическим кризисом, и все чаще проявляют интерес к инвестициям в IT-проекты.

«Я ожидаю, что в следующем году мы увидим несколько крупных частных венчурных фондов, причем созданных крупными промышленными компаниями. Причем мне кажется, это будет в кооперации... ну, по крайней мере, я знаю о нескольких таких проектах. Компании даже между собой договариваются, объединяются для того, чтобы создать такие фонды», — отметил глава ведомства, его цитирует «Интерфакс».

Ожидается, что эти фонды сосредоточатся на посевных инвестициям, что ускорит замещение иностранных продуктов. Министр также признал, что у государства нет опыта успешного участия в венчурных инвестициях.

Кроме того, уточнил Шадаев, Минцифры заинтересовано в упрощении процедуры выхода компаний на Мосбиржу и сейчас совместно с Центробанком ведет соответствующие работы.

По его словам, в настоящее время некоторые российские организации из IT-индустрии готовятся провести IPO, в чем им содействуют Минцифры и ЦБ.

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