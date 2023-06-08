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Для венчурных инвесторов могут ввести налоговые льготы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Венчурных инвесторов в России могут обеспечить налоговыми льготами. Соответствующие меры разрабатывают в правительстве РФ. Одной из деталей готовящегося законопроекта является введение для инвестиций повышающего коэффициента, чтобы уменьшить для инвесторов базу налога на прибыль.

Для венчурных инвесторов могут ввести налоговые льготы

В правительстве РФ готовят меры и разрабатывают законопроект о введении налоговых льгот для венчурных инвесторов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

Одной из обсуждаемых мер является введение повышающего коэффициента 1,5 на инвестиции в венчурные фонды, что позволит инвесторам уменьшить базу налога на прибыль.

Также в правительстве думает над тем, чтобы ввести опционную систему мотивации сотрудников и снять лишние требования, которые препятствуют продаже активов. О последнем ранее говорил глава кабмина Михаил Мишустин – она заявил о готовности правительства снять лишние ограничения, с которыми бизнес сталкивается при привлечении частных инвестиций в развитие IT-отрасли.

Фото на обложке: TsibaevAlex / Shutterstock

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