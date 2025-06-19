Фонд «Гиперион» получил 12,5% в «Диджитал Маркетс» при оценке компании в 500 млн рублей

За долю в 12,5% фонд мог заплатить около 62 млн рублей.

Полученные средства будут направлены на развитие ключевых продуктов и запуск новых решений, включая образовательный сервис «Карьера 3.0», презентация которого состоится летом 2025 года.

В настоящее время доли в ООО «Диджитал Маркетс» распределены следующим образом: 25% у фонда «Гиперион», по 25% у частных лиц — Ильи Назарова, Андрея Кельманзона и Дениса Лозы. После сделки доля сооснователя Ильи Назарова сократилась с 37,5% до 25%.

Впервые фонд «Гиперион» инвестировал в компанию в 2023 году, приобретя 12,5% доли при оценке в 180 млн рублей.

ООО «Диджитал Маркетс» — российская ИТ-компания, конкурирующая с 1С-Битрикс и работающая на рынке управления проектами и образовательных платформ. Флагманский продукт компании — «Дистанционный офис» — среда управления проектами и коммуникациями с нативными клиентами для всех популярных платформ, включая «РОСА Мобайл». «Диджитал Маркетс» с 2021 года смещает фокус с заказной ИТ-разработки на масштабирование собственной продуктовой линейки. Решения компании используются в российских организациях, включая Генеральную прокуратуру РФ, АО «Максима Телеком», ПАО «Мегафон», Государственную Думу РФ, АО «Росгеология», компанию РОСА и многих других заказчиков. Выручка «Диджитал Маркетс» в 2024 году выросла в 1,8 раза, до 80,6 млн рублей, чистая прибыль составила 6,3 млн рублей.

«Мы рассматриваем эту сделку как стратегически важный шаг, который позволит нам выйти на новые сегменты рынка, например, в области образовательных сервисов», — отметил генеральный директор ООО «Диджитал Маркетс» Илья Назаров.

«Наша портфельная компания выполняет все бизнес-обязательства, а также успешно реализует финансовый план, что, безусловно, позволяет нам с уверенностью увеличить свою долю, предоставив инструментарий для занятия новых сегментов рынка», — заявил по итогам сделки генеральный директор ООО «Гиперион» Евгений Малик.

Венчурный фонд «Гиперион» инвестирует в технологические компании с фокусом на отечественные разработки и B2B-решения. По данным ЕГРЮЛ, 100% фонда принадлежит Андрею Ольховскому.

Фото на обложке: На фото: справа Илья Назаров, слева - Денис Лоза