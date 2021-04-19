Венчурный фонд Кировского завода вложился в образовательный стартап HintEd

Kirov Group Ventures – венчурный фонд Кировского завода Санкт-Петербурга, инвестировал в развивающийся образовательный стартап HintEd и стал его учредителем с долей 7%. Компания занимается автоматизацией обучения персонала и службы поддержки пользователей.
HintEd работает в России и Восточной Европе. Участвует в акселерационной программе Sber500. Привлеченные средства планируют направить на увеличение продаж в корпоративном сегменте и построение партнерской сети дистрибуции своего продукта.
«Среди клиентов HintEd – банки “Открытие” и “Уралсиб”, Кировский завод и многие другие. Компания WalkMе – аналог HintEd на зарубежном рынке, так и не вышла на российский. Поэтому для нас, как инвесторов, инвестиции в HintEd – отличная возможность», – отметил партнер фонда Kirov Group Ventures Никита Семенов.
Ранее HintEd привлек инвестиции от фондов Softline Venture Partners и YellowRockets.
Kirov Group Ventures инвестирует в современные индустриальные технологии, energytech, HR и DPA в сегменте B2B.
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