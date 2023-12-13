В Венесуэле начали принимать российские карты «Мир»

В Венесуэле теперь можно расплачиваться картами российской платежной системы «Мир». Их использование стало доступно в POS-терминалах местного банка Banco de Venezuela. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы.
Услуга работает только в туристических регионах страны, это два венесуэльских штата — Столичный округ и Нуэва-Эспарта. География использования включает острова Маргарита Коче, Кабугуа и Боливар.
Расплатиться картой «Мир» можно в магазинах, отелях и гостиницах, ресторанах и других заведениях, которые обслуживаются банком Banco de Venezuela.
В пресс-службе уточнили, что POS-терминалы установлены в наиболее привлекательных для туристов местах. В будущем область распространения будет расширяться.
Ранее в этом месяце сообщалось, что расплачиваться российскими рублями станет возможно на Кубе. Местные банки адаптировали карту «Мир» для своих POS-терминалов.
Фото на обложке: Alejandro Solo /
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