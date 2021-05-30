Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Venmo сделал возможным скрывать списки друзей

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

В Venmo добавили новые элементы управления конфиденциальностью для списков друзей.

Venmo сделал возможным скрывать списки друзей

Систему работы приложения доработали после инцидента, когда BuzzFeed News смог отследить учетную запись Venmo президента США Джо Байдена.

«Мы постоянно развиваем и укрепляем платформу Venmo для клиентов. Мы улучшаем наши элементы управления в приложении, предоставляя клиентам возможность выбрать общедоступную, только для друзей или частную настройку для своего списка друзей », — сказал представитель Venmo в заявлении The Verge.

Нужно зайти в настройки, затем нажать «Конфиденциальность» и «Список друзей». В новом меню можно выбрать, чтобы он был общедоступным, видимым для друзей или личным.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Sulastri Sulastri / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Компания Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае
  2. 2 Colonial Pipeline устранил сбои в работе
  3. 3 Rivian может запросить оценку в $70 миллиардов в ходе IPO
  4. 4 WhatsApp отказался ограничивать функции для не принявших новые правила конфиденциальности пользователей
  5. 5 Какие действия предпринять, когда компанию атаковали хакеры
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2021

Hack.Promo

31 мая 2021

MediaSoft Инвестиции

31 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Ижевске

Все ВОЗМОЖНОСТИ