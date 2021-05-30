Venmo сделал возможным скрывать списки друзей

Систему работы приложения доработали после инцидента, когда BuzzFeed News смог отследить учетную запись Venmo президента США Джо Байдена.

«Мы постоянно развиваем и укрепляем платформу Venmo для клиентов. Мы улучшаем наши элементы управления в приложении, предоставляя клиентам возможность выбрать общедоступную, только для друзей или частную настройку для своего списка друзей », — сказал представитель Venmo в заявлении The Verge.

Нужно зайти в настройки, затем нажать «Конфиденциальность» и «Список друзей». В новом меню можно выбрать, чтобы он был общедоступным, видимым для друзей или личным.

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