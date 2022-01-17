Сервис временной занятости Ventra Go! привлек 700 млн рублей от «ВТБ Капитал Инвестиции». У фонда теперь 23,33%.
У сооснователя Александра Фридланда доля в размере 49,33%, у топ-менеджмента компании Ventra — 27,33%, рассказали «Коммерсанту» представители сторон.
Платформа помогает бизнесу найти сотрудников торгового зала, помощников кассиров, сборщиков заказов, курьеров, промоутеров на срок от четырех часов.
Внутренняя система самостоятельно подбирает работника согласно требованиям заказчика и местоположения исполнителя. Компания также занимается проверкой документов и квалификацией персонала.
Сервис зарабатывает на комиссии с заказа, ее размер в компании не назвали. Оборот платформы по итогам 2021 года составил 265 млн рублей.
Инвесторы ожидают, что такие платформы смогут изменить рынок найма, как это сделали когда-то агрегаторы такси. Однако пока не все ритейлеры готовы рисковать и пользоваться подобными сервисами для найма самозанятых.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как не волноваться и полюбить работу с самозанятыми: разбираем ее преимущества
- 2 Что делать, если закончилась отсрочка по применению касс
- 3 Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься
- 4 Гайд для самозанятых: 5 шагов для продвижения на минималках
- 5 Супермаркет финансовых продуктов и развитие сервисов для самозанятых: финтех-дайджест
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
20 января 2022