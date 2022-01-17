Сервис временной занятости Ventra Go! привлек 700 млн рублей от «ВТБ Капитал Инвестиции». У фонда теперь 23,33%.

У сооснователя Александра Фридланда доля в размере 49,33%, у топ-менеджмента компании Ventra — 27,33%, рассказали «Коммерсанту» представители сторон.

Платформа помогает бизнесу найти сотрудников торгового зала, помощников кассиров, сборщиков заказов, курьеров, промоутеров на срок от четырех часов.

Внутренняя система самостоятельно подбирает работника согласно требованиям заказчика и местоположения исполнителя. Компания также занимается проверкой документов и квалификацией персонала.

Сервис зарабатывает на комиссии с заказа, ее размер в компании не назвали. Оборот платформы по итогам 2021 года составил 265 млн рублей.

Инвесторы ожидают, что такие платформы смогут изменить рынок найма, как это сделали когда-то агрегаторы такси. Однако пока не все ритейлеры готовы рисковать и пользоваться подобными сервисами для найма самозанятых.

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