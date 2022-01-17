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Сервис временной занятости Ventra Go! привлек 700 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис временной занятости Ventra Go! привлек 700 млн рублей от «ВТБ Капитал Инвестиции». У фонда теперь 23,33%.

Сервис временной занятости Ventra Go! привлек 700 млн рублей

У сооснователя Александра Фридланда доля в размере 49,33%, у топ-менеджмента компании Ventra — 27,33%, рассказали «Коммерсанту» представители сторон.

Платформа помогает бизнесу найти сотрудников торгового зала, помощников кассиров, сборщиков заказов, курьеров, промоутеров на срок от четырех часов.

Внутренняя система самостоятельно подбирает работника согласно требованиям заказчика и местоположения исполнителя. Компания также занимается проверкой документов и квалификацией персонала.

Сервис зарабатывает на комиссии с заказа, ее размер в компании не назвали. Оборот платформы по итогам 2021 года составил 265 млн рублей.

Инвесторы ожидают, что такие платформы смогут изменить рынок найма, как это сделали когда-то агрегаторы такси. Однако пока не все ритейлеры готовы рисковать и пользоваться подобными сервисами для найма самозанятых.

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