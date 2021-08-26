На форуме VentureCapitals.org обсудят венчурные инвестиции во времена больших изменений

Сегодня глобальный рынок венчурных инвестиций бьёт рекорды всех времен: только за 1-ое полугодие 2021 г., по данным CB Insights, было проинвестировано $292,4 млрд, в то время как объем рынка за весь 2020 г. составил $302,6 млрд. Лидерами рынка в первом полугодии 2021 года стали финтех – $58,7 млрд. (1651 сделка); искусственный интеллект – $30,9 млрд. (1006 сделок); eCommerce – $29,2 млрд. (763 сделок); цифровое здравоохранение – $24,7 млрд. (1194 сделок); кибербезопасность – $12,5 млрд. (381 сделка).

Как лидеры индустрии венчура меняют мир в новой реальности, приумножая капитал? Почему времена великих потрясений дают миру новые стартапы — лидеров, меняющих индустрии и рынки?

Именно этой теме посвящён впервые проходящий в России международный онлайн-форум VentureCapitals.Org. Он соберет в одном месте владельцев капиталов, частных инвесторов, лидеров индустрии управления венчурными инвестициями в стартапы и быстрорастущие компании для мощного погружения в ключевые тренды, стратегии и лучшие практики. Мероприятие пройдет

Специальными гостями форума станут:

● Грег Кидд — один из самых успешных бизнес-ангелов Кремниевой Долины, первый инвестор Twitter, Square, Ripple, Coinbase, Twillio и других миллиардных компаний, сооснователь Global ID.

● Дейв Маклюр — предприниматель и бизнес-ангел, основавший глобальный венчурный фонд и акселератор 500 Startups, инвестор таких единорогов, как Canva, Lift, Stripe. Сооснователь венчурного фонда Practical Venture Capital.

● Камран Элахиан — сооснователь фонда Global Catalyst Partners с участием американского, японского, китайского, индийского и израильского капиталов. Основал 10 компаний, суммарная рыночная стоимость шести из них превысила $8 млрд.

● И еще более 15-ти интересных и ярких венчурных инвесторов поделятся своими кейсами.

Подробная программа доступна по ссылке.