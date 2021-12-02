Veon продал сотовые вышки в России почти за $1 млрд

Владелец «Билайна» — Veon — продал сотовые вышки «Сервис телекому» за 70,65 млрд рублей ($957 млн). Покупателю перешло около 15,4 тыс. антенно-мачтовых сооружений.

Соглашение компании достигли в сентябре. После этого стороны получали одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы России, говорится на сайте компании.

Сделка, по словам представителей, поможет установить «долгосрочные партнерские отношения» между компаниями на федеральном уровне.

«Мы стали первой телеком-компанией на российском рынке, которая пошла по пути отчуждения башенной инфраструктуры в пользу профессиональных игроков данного рынка, и сейчас наблюдаем, что нашему примеру следует вся отрасль, готовя похожие сделки», — сказал гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов.

По его словам, это позволит компании в большей степени сконцентрироваться на предоставлении высококачественных услуг клиентам.

В начале лета переговоры о покупке вышек Veon вел российский независимый инфраструктурный оператор «Русские башни», позднее заявку на покупку направила компания бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина Kismet.

«Сервис телеком» славится активным приобретением башенных активов. Четыре года назад оператор купил компанию «Линк девелопмент», в августе он приобрел «Нева телеком».

По словам одного из источников издания, знакомого с условиями сделки, примерно за 250 башен заплачено около 1 млрд рублей, при этом продавцы актива получили контракт на 3 млрд рублей на строительство еще 1000 башен.

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Фото на обложке: Unsplash