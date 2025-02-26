Москалькова предложила закрепить в законе верификацию возраста в сети

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила закрепить в законе верификацию возраста в интернете для доступа к контенту 18+. Соответствующая инициатива содержится в ежегодном докладе Москальковой за 2024 год, с которым ознакомился ТАСС.

Чиновница предложила регламентировать процесс верификации, так как сейчас контент с маркировкой 18+ доступен любому пользователю, который поставит «галочку», что ему исполнилось 18 лет. При этом подтверждение, что человек действительно достиг совершеннолетия, не требуется.

Предложение Москальковой прокомментировал зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. Он уверен в неизбежных сложностях при обязательной проверке документов, верификации пользователей при помощи «Госуслуг» или биометрии. По словам депутата, мера повлечет финансовые затраты для потребителей и сложности с авторизацией для иностранцев.

Горелкин считает, что «оградить детей от деструктивного контента вполне в силах родителей», так как большинство цифровых платформ и программ для работы в интернете дают им такие возможности.

Esra Hacioglu Karakaya / Anadolu Agency / Getty Images