Москалькова предложила закрепить в законе верификацию возраста в сети
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила закрепить в законе верификацию возраста в интернете для доступа к контенту 18+. Соответствующая инициатива содержится в ежегодном докладе Москальковой за 2024 год, с которым ознакомился ТАСС.
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Чиновница предложила регламентировать процесс верификации, так как сейчас контент с маркировкой 18+ доступен любому пользователю, который поставит «галочку», что ему исполнилось 18 лет. При этом подтверждение, что человек действительно достиг совершеннолетия, не требуется.
Предложение Москальковой прокомментировал зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. Он уверен в неизбежных сложностях при обязательной проверке документов, верификации пользователей при помощи «Госуслуг» или биометрии. По словам депутата, мера повлечет финансовые затраты для потребителей и сложности с авторизацией для иностранцев.
Горелкин считает, что «оградить детей от деструктивного контента вполне в силах родителей», так как большинство цифровых платформ и программ для работы в интернете дают им такие возможности.
Esra Hacioglu Karakaya / Anadolu Agency / Getty Images
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