Торговая сеть основателя «Пятерочки» выкупила около 40 бывших магазинов «Дикси»

Торговая сеть основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева — «Верный» — приобрел 37 бывших магазинов «Дикси» в Ярославской, Тульской, Новгородской, Ленинградской и Тверской областях.
Сумму покупки и другие детали сделки представители компаний не раскрыли. Эксперты оценили сделку в 600-700 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ».
В «Верном» отметили, что расширение сети повысит эффективность логистики и закупок. За счет сделки сеть расширит присутствие в центральной части России и выйдет в новую для себя область —Тверскую. Компания и в будущем намерена наращивать темпы развития.
Партнер Bain & Company Евгений Белащенко считает, что для «Верного» это выгодная сделка с точки зрения экспансии. К тому же на фоне пандемии формат «магазинов у дома» сохраняет популярность среди потребителей.
Сейчас, по его словам, удачное время наращивать темпы роста, пока «Магнит» сконцентрирован на интеграции «Дикси» и приобретении локальных сетей в регионах с низкой долей, а X5 сосредоточена на обновлении «Пятерочек» и развитии сети дискаунтеров «Чижик».
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Фото на обложке: Unsplash
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