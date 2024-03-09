Сэм Альтман и Грег Брокман вернулись в правление OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман и соучредитель компании Грег Брокман после внутреннего расследования и последовавшего единогласного решения совета директоров вернутся в правление разработчика ChatGPT. В правление также войдут три новых члена: бывший генеральный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллманн, экс-президент Sony Entertainment Николь Селигман и генеральный директор Instacart Фиджи Симо.

Члены переходного правления — сформированного после увольнения Альтмана в ноябре — не уйдут в отставку с назначением новых лиц, сообщает пресс-служба OpenAI. Совет директоров, таким образом, вырастет до восьми человек.

Со-генеральный директор Salesforce Брет Тейлор (нынешний председатель правления OpenAI), генеральный директор Quora Адам Д'Анджело и Ларри Саммерс, экономист и бывший президент Гарварда, останутся на своих должностях в совете директоров, как и Ди Темплтон, назначенный Microsoft наблюдатель совета директоров.

Внутренняя проверка силами нанятой юридической фирмы WilmerHale показала, что увольнение Альтмана было следствием «разрыва отношений и потери доверия» между ним и предыдущим советом директоров, а не «озабоченности по поводу безопасности продукта, темпов разработки, финансов OpenAI».

В итоге голосование совета показало редкое единодушие, которое прокомментировал Бреет Тейлор: «Мы единогласно пришли к выводу, что Сэм и Грег — подходящие лидеры для OpenAI. Мы осознаем масштаб нашей роли в продвижении преобразующих технологий на благо всего мира».

Помимо новых назначений правление OpenAI намерено также внедрить новый свод руководящих принципов корпоративного управления, создать дополнительный комитет по миссии и стратегии, а также усилить положения внутренней политики в отношении конфликта интересов (например, предусмотреть горячую линию для «анонимной отчетности для всех сотрудников и подрядчиков OpenAI»).

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