Ритейлер «Верный» подвергся хакерской атаке

Сеть «Верный» столкнулась с хакерской атакой, которая повлекла сбой в приеме оплаты банковскими картами в около 1 тыс. магазинов. Из-за неработающего сайта и приложения недоступны также онлайн-заказы. Эта ситуация продолжается третьи сутки. Ранее похожая проблема наблюдалась у сервиса доставки СДЭК.

По данным «Коммерсанта», в минувшие выходные, 1 и 2 июня, магазины «Верный» на юге столицы перестали принимать банковские карты для оплаты покупок.

По состоянию на понедельник, 3 июня, проблемы не исправили. Как утверждают профильные telegram-каналы, данная ситуация характерна не только для столичных «Верных», но и для магазинов сети в других городах.

В самой сети сообщили изданию, что компания подверглась атаке хакеров, что повлекло сбои в работе систем.

«Мы работаем над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов и обо всех изменениях будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно», — прокомментировали в сети.

Источник на рынке оценил текущие потери «Верного» в 300 млн рублей и спрогнозировал ущерб в 500 млн рублей, если проблему не удастся решить в ближайшие двое суток.

Ранее, 26 мая, глобальный сбой начался в работе логистического оператора СДЭК. Компания подверглась масштабной хакерской атаке, ответственность за которую взяла на себя группировка Head Mare. Несколько дней сайт и приложение сервиса не работали, а ПВЗ приостановили прием и выдачу посылок. Полноценную работу компания восстановила только к выходным.

Эксперты отмечают, что «Верный» мог быть атакован при помощи вируса-шифровальщика, как это было со СДЭКом. Восстановление данных и возобновление штатной работы может быть тяжелым и не быстрым.

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