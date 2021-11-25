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Японская компания выпустила вертикальный монитор для листанция ленты в соцсетях

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Японская компания выпустила вертикальный монитор. На нем есть специальные режимы для интернет-серфинга, листания ленты новостей в соцсетях и пользования браузерными играми. Стоимость такого монитора — $130 или 9750 рублей по текущему курсу.

Японская компания выпустила вертикальный монитор для листанция ленты в соцсетях

Новинку представил японский производитель техники для дома Elsonic. Вертикальный монитор EK-MD088 имеет высоту 248 мм (24,8 см) и весит 198 граммов.

Монитор установлен на складной подставке, что позволяет регулировать уровень наклона экрана с частотой 60 Гц. Питается монитор через порт USB-C, а видеосигнал передается через кабель miniHDMI. Соотношение сторон монитора составляет 7:32 — это дает возможность использовать его в горизонтальном положении.

На мониторе есть кнопки для переключения на специальные режимы: интернет-серфинга, листания ленты новостей в соцсетях и пользования браузерными играми.

Монитор поступит в продажу в феврале 2022 года и будет стоить $130.

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Фото на обложке: klyaksun / Shutterstock

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