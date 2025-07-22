Весь сет — от 700 ₽, комбо — от 800 ₽: Hello Kitty снова в меню во «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» наконец представила свою коллаборацию с Hello Kitty, главной фишкой которой стало оформление в духе японской поп-культуры. В меню — розовый бургер Hello Kitty, бокс со снеками и клубничное мороженое с мармеладом.

Kawaii-сказка с розовой булочкой

Вчера сеть запустила, пожалуй, самую ожидаемую летнюю акцию. Все поклонники Hello Kitty и классных коллабораций получили возможность заказать сет и попасть в неоновую сказку с азиатскими мотивами и визуальной эстетикой kawaii.

Флагман новой линейки — Hello Kitty-бургер с розовой булочкой и ярко-розовым сырным соусом с черным перцем. К нему можно заказать средний бокс со снеками: в нём — куриные крылышки, наггетсы и стрипсы. Завершает комбо клубничное мороженое «Айс де люкс», украшенное цветными мармеладками.

Стоимость кастома

Цены на продукты коллаборации варьируются в зависимости от локации — у «Вкусно — и точка» действует динамическое ценообразование.



«Цена блюд различается в зависимости от локации предприятия и других факторов: стоимости сырья, расходов на аренду, электроэнергию. Поэтому цены могут отличаться не только в городах, но и в предприятиях в рамках одного города», — сообщили в пресс-службе компании.

Посчитаем, во сколько же обойдется попробовать на вкус Hello Kitty в Москве:

Розовый Hello Kitty-бургер — от 245 рублей;

Средний Бокс со снеками — около 320–350 рублей;

Мороженое Ice De Luxe с мармеладками — от 150 рублей;

Комбо Hello Kitty с напитком — от 806 рублей.

Выходит, что полный сет обойдётся примерно в 700–750 рублей. Сама акция во «Вкусно — и точка» продлится около двух недель.

Розовый бургер — и всё?

Помимо розового бургера и мармелада в мороженом, посетителей привлекает и внешний вид упаковок. Все продукты стилизованы под эстетику современной Японии и стиль kawaii, а главными героями упаковок стали всем известные герои компании Sanrio — сама Hello Kitty, пингвинёнок Батц-Мару, а также кролики Май Мелоди и Куроми.

Более того, в рамках кампэйна агентство «Родная Речь» разработало яркие городские акции. В Москве и Петербурге можно увидеть брендированные такси с гигантскими розовыми бургерами на крыше. Некоторые рестораны сети превратились в тематические pop-up-точки с фотозонами, стикерами на фасадах и интерьерным декором. В общем, было сделано всё, чтобы Hello Kitty попала в ваше инфополе и рекомендации в TikTok.

Hello Kitty уже не впервые во «Вкусно — и точка»

Если вам показалось, что подобная коллекция уже была, вам не показалось. В 2024 году «Вкусно — и точка» уже делала коллаборацию с Hello Kitty, но выглядела она совсем иначе. Тогда сеть запустила серию «Супер Боксов», в которых можно было найти кастомные клипсы для украшения обуви и сумок. Тогда главной фишкой акции была возможность коллекционировать мерч с любимым персонажем (в том числе редкие, светящаяся в темноте Китти) и розыгрыш призов, в том числе мерча с изображением японской кошечки.

Сейчас фокус сместился: вместо сувениров — визуальный (и вкусовой) опыт. Пожалуй, это отражает изменения в интересах аудитории: иногда важнее «приключение» здесь и сейчас и фотогеничный заказ, чем материальный приз.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС