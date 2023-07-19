Сеть клиник предложила клиентам сдать вещи ушедших из России брендов в обмен на скидку

Сеть ортодонтических клиник предложила клиентам сдать вещи ушедших из России брендов в обмен на скидку на лечение. Принимают только одежду и аксессуары от премиальных брендов, бренды уровня H&M и Uniqlo в акции не участвуют.

Сеть клиник по лечению зубов iOrtho запустила акцию по приему от клиентов одежды и аксессуаров в обмен на скидку на медицинские услуги. Об этом компания рассказала на своем сайте.

В описании предложения указано, что к обмену принимаются вещи Prada, Balenciaga, Gucci, Chanel, Louis Vuitton и других премиальных брендов.

«Акция распространяется только на премиальные бренды (бренды уровня H&M и Uniqlo в акции не участвуют). Некоторые вещи премиальных брендов также могут быть не приняты, в зависимости от модели и качества вещи», – говорится в описании акции.

Примерный размер скидки, на который могут рассчитывать клиенты, в описании не указан. Уточняется, что ее предоставят при заключении договора.

iOrtho работает в Москве, Петербурге и Казахстане и предоставляет различные услуги по лечению зубов. Например, установка брекетов обойдется клиенту клиники в 114 тыс. рублей и выше.

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