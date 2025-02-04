В России выросло число ветеринарных клиник

Количество ветеринарных клиник в России к началу 2025 года выросло на 4,3% в годовом выражении, до 9,6 тыс., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Яндекс Карт». Рост в 16 городах-миллионниках оказался еще больше, там число клиник увеличилось на 9,3%, до 2,3 тыс.

Схожие данные приводят аналитики 2ГИС, зафиксировавшие в ноябре 2024 года рост числа ветеринарных клиник в крупных населенных пунктах на 4,9% за год, до 2,4 тыс.

Сильнее всего число ветклиник увеличилось в Москве — на 26%, до 793 объектов. В Санкт-Петербурге рост составил 12,9%, до 376 клиник. Позитивный тренд был зафиксирован не во всех городах, например, в Перми и Екатеринбурге произошло сокращение числа ветклиник.

Глава Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова связывает позитивную динамику ветеринарной отрасли с тем, что для открытия ветклиник появилось больше доступных мест: раньше стационарные ветеринарные клиники должны были находиться минимум в 100 м от жилых домов, сейчас это ограничение ослаблено до 50 м. Помимо этого, теперь клиники могут работать в подвалах, цоколях, а также на первых и вторых этажах жилых домов.

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По словам руководителя DNA Realty Антона Белых, число заявок на аренду помещений под ветклиники в Москве растет, но говорить о массовой тенденции преждевременно. Эксперт отметил, что ветеринарные кабинеты в последнее время часто открывают при груминг-салонах, расположенных в новых жилых комплексах. Полноценные ветеринарные клиники реже размещаются в жилых зданиях, они чаще всего арендуют помещения площадью 100-150 кв. м в недорогих подвальных пространствах, указал Белых.

Согласно подсчетам оператора фискальной информации «Платформа ОФД», средний счет за ветеринарные услуги в 2024 году вырос на 11% и составил 2,8 тыс. рублей. Рост спроса на ветуслуги может быть связан с увеличением числа домашних животных: по данным Центра исследования питания и благополучия животных, с 2020-го по конец 2023 годов количество домашних кошек в России выросло на 25% и достигло 49,2 млн, число собак — на 7%, до 25,5 млн.

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