Начался прием заявок на международную премию Вдовы Клико для деловых женщин

Начался прием заявок на международную премию для деловых женщин Bold by Veuve Clicquot. В составе жюри премии – зампред банка «Открытие» Надия Черкасова и глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Победительница премии получит, в том числе, менторскую поддержку от членов жюри.

Заявки принимаются на сайте премии до 1 сентября.

В числе критериев отбора организаторы назвали:

предпринимательскую смелость – кандидат должен быть владельцем собственного бизнеса или основателем социального проекта;

успех и социальный эффект – кандидат должен внести ощутимый вклад в трансформацию и эволюцию процессов в области своего бизнеса или социального проекта, эффект от действий кандидата на бизнес, общество или государство должен быть видимым и ощутимым;

этический подход к бизнесу – кандидат должен придерживаться принципов ответственного отношения к бизнесу, обществу, государству, таких как улучшение воздействия на окружающую среду, создание благоприятной рабочей среды, участие в инклюзивных социальных изменениях.

Победительницу премии назовут в конце сентября. Она получит:

поездку в Maison Veuve Clicquot – на Родину мадам Клико; председательство в коммьюнити Bold Woman на год, доступ к сообществу предпринимательниц, победительниц бизнес-премии из более 30 других стран-участниц премии; возможность менторской поддержки от членов жюри; именную бутылку Veuve Clicquot; интервью в журнале Marie Claire.

Первая церемония награждения международной премией Veuve Clicquot Business Woman Award состоялась в России в 2018 году. Обладательницей гран-при тогда стала глава Wildberries Татьяна Бакальчук.

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Фото: veuveclicquot