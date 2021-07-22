Начался прием заявок на международную премию Вдовы Клико для деловых женщин

Начался прием заявок на международную премию для деловых женщин Bold by Veuve Clicquot. В составе жюри премии – зампред банка «Открытие» Надия Черкасова и глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Победительница премии получит, в том числе, менторскую поддержку от членов жюри.
Заявки принимаются на сайте премии до 1 сентября.
В числе критериев отбора организаторы назвали:
- предпринимательскую смелость – кандидат должен быть владельцем собственного бизнеса или основателем социального проекта;
- успех и социальный эффект – кандидат должен внести ощутимый вклад в трансформацию и эволюцию процессов в области своего бизнеса или социального проекта, эффект от действий кандидата на бизнес, общество или государство должен быть видимым и ощутимым;
- этический подход к бизнесу – кандидат должен придерживаться принципов ответственного отношения к бизнесу, обществу, государству, таких как улучшение воздействия на окружающую среду, создание благоприятной рабочей среды, участие в инклюзивных социальных изменениях.
Победительницу премии назовут в конце сентября. Она получит:
- поездку в Maison Veuve Clicquot – на Родину мадам Клико;
- председательство в коммьюнити Bold Woman на год, доступ к сообществу предпринимательниц, победительниц бизнес-премии из более 30 других стран-участниц премии;
- возможность менторской поддержки от членов жюри;
- именную бутылку Veuve Clicquot;
- интервью в журнале Marie Claire.
Первая церемония награждения международной премией Veuve Clicquot Business Woman Award состоялась в России в 2018 году. Обладательницей гран-при тогда стала глава Wildberries Татьяна Бакальчук.
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Фото: veuveclicquot
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