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Начался прием заявок на международную премию Вдовы Клико для деловых женщин

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Начался прием заявок на международную премию для деловых женщин Bold by Veuve Clicquot. В составе жюри премии – зампред банка «Открытие» Надия Черкасова и глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Победительница премии получит, в том числе, менторскую поддержку от членов жюри.

Начался прием заявок на международную премию Вдовы Клико для деловых женщин

Заявки принимаются на сайте премии до 1 сентября.

В числе критериев отбора организаторы назвали:

  • предпринимательскую смелость – кандидат должен быть владельцем собственного бизнеса или основателем социального проекта;
  • успех и социальный эффект – кандидат должен внести ощутимый вклад в трансформацию и эволюцию процессов в области своего бизнеса или социального проекта, эффект от действий кандидата на бизнес, общество или государство должен быть видимым и ощутимым;
  • этический подход к бизнесу – кандидат должен придерживаться принципов ответственного отношения к бизнесу, обществу, государству, таких как улучшение воздействия на окружающую среду, создание благоприятной рабочей среды, участие в инклюзивных социальных изменениях.

Победительницу премии назовут в конце сентября. Она получит:

  1. поездку в Maison Veuve Clicquot – на Родину мадам Клико;
  2. председательство в коммьюнити Bold Woman на год, доступ к сообществу предпринимательниц, победительниц бизнес-премии из более 30 других стран-участниц премии;
  3. возможность менторской поддержки от членов жюри;
  4. именную бутылку Veuve Clicquot;
  5. интервью в журнале Marie Claire.

Первая церемония награждения международной премией Veuve Clicquot Business Woman Award состоялась в России в 2018 году. Обладательницей гран-при тогда стала глава Wildberries Татьяна Бакальчук.

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Фото: veuveclicquot

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