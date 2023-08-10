Virgin Galactic впервые отправила туристов в космос. Полет прошел успешно, экипаж уже вернулся на Землю. Компания Ричарда Брэнсона провела уже два коммерческих полета – в первом участвовали инженер и офицеры итальянских ВВС.
Virgin Galactic совершила второй коммерческий запуск корабля к границе космоса. В суборбитальном полете, который успешно завершился около 18:00 МСК, впервые участвовали туристы-непрофессионалы. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
В экипаж первого туристического рейса в космос вошли 80-летний Джон Гудвин, страдающий болезнью Паркинсона, два победителя благотворительной лотереи от Virgin Galactic, а также старший инструктор по полету.
Первый коммерческий рейс Virgin Galactic провела в июле 2023 года. Экипаж корабля составили инженер и представители ВВС Италии.
Акции Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже после совершения рейса упали на 1,5%.
Фото на обложке: YouTube
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