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Virgin Galactic впервые отправила туристов в космос

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Virgin Galactic впервые отправила туристов в космос. Полет прошел успешно, экипаж уже вернулся на Землю. Компания Ричарда Брэнсона провела уже два коммерческих полета – в первом участвовали инженер и офицеры итальянских ВВС.

Virgin Galactic впервые отправила туристов в космос

Virgin Galactic совершила второй коммерческий запуск корабля к границе космоса. В суборбитальном полете, который успешно завершился около 18:00 МСК, впервые участвовали туристы-непрофессионалы. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

В экипаж первого туристического рейса в космос вошли 80-летний Джон Гудвин, страдающий болезнью Паркинсона, два победителя благотворительной лотереи от Virgin Galactic, а также старший инструктор по полету.

Первый коммерческий рейс Virgin Galactic провела в июле 2023 года. Экипаж корабля составили инженер и представители ВВС Италии.

Акции Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже после совершения рейса упали на 1,5%.

Фото на обложке: YouTube

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