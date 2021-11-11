VI Форум «Время инноваций» пройдет в Дубае

6-7 декабря 2021 года в рамках «Экспо-2020» состоится форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций и цифровизации. Участники представят свои кейсы и обсудят последние тренды в этих сферах.
В программе:
- обсуждение новой digital-реальности и современных тенденций в изменении продуктов и технологий: каково будущее мобильной трансформации? Как будут развиваться AR- и VR-технологии? Каким станет мегаполис будущего?
- обсуждение проблем цифрового общества: альтернативные источники энергии, цифровое образование и перспективы ESG-трансформации.
Всего планируется выступление более 50 спикеров из пяти стран. Среди них — представители компаний:
- Azertelecom;
- ОАО «РЖД»;
- ВТБ;
- Газпромбанк;
- ПАО «Аэрофлот»;
- «Магнит»;
- BioFoodLab и других.
Завершится форум церемонией награждения лауреатов XI премии «Время инноваций-2021» и премии Digital Leaders.
Подробная информация о мероприятии и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: OrathaiChobsieng /
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