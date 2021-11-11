6-7 декабря 2021 года в рамках «Экспо-2020» состоится форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций и цифровизации. Участники представят свои кейсы и обсудят последние тренды в этих сферах.

VI Форум «Время инноваций» пройдет в Дубае