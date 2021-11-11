Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров RB

VI Форум «Время инноваций» пройдет в Дубае

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

6-7 декабря 2021 года в рамках «Экспо-2020» состоится форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций и цифровизации. Участники  представят свои кейсы и обсудят последние тренды в этих сферах.

VI Форум «Время инноваций» пройдет в Дубае

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

В программе:

  • обсуждение новой digital-реальности и современных тенденций в изменении продуктов и технологий: каково будущее мобильной трансформации? Как будут развиваться AR- и VR-технологии? Каким станет мегаполис будущего? 
  • обсуждение проблем цифрового общества: альтернативные источники энергии, цифровое образование и перспективы ESG-трансформации. 

Всего планируется выступление более 50 спикеров из пяти стран. Среди них — представители компаний:

  • Azertelecom;
  • ОАО «РЖД»;
  • ВТБ;
  • Газпромбанк;
  • ПАО «Аэрофлот»;
  • «Магнит»;
  • BioFoodLab и других. 

Завершится форум церемонией награждения лауреатов XI премии «Время инноваций-2021» и премии Digital Leaders. 

Подробная информация о мероприятии и регистрация — на сайте

Фото на обложке: OrathaiChobsieng / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Федерация креативных индустрий объявила о старте исследования 100 Most Creative Russians 2021
  2. 2 Идет регистрация на хакатон Energy Data Science Challenge
  3. 3 «Авито» проведет Open Day для менеджеров b2b-продаж
  4. 4 Первая международная конференции «Поля России» пройдет в Москве
  5. 5 SDVentures проведет онлайн-хакатон для frontend-разработчиков
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2021

AgroCode Awards

11 ноября 2021

AgroCode Hack

11 ноября 2021

IT CODE 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма