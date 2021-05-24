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Сервис по доставке интернет-покупок Via.Delivery вступил в партнерство со «Связным»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть салонов связи «Связной» стала партнером сервиса по доставке интернет-покупок Via.Delivery. Таким образом количество пунктов выдачи товаров сервиса увеличилось на 2,5 тысячи и достигло 22 тысяч по всей стране.

Сервис по доставке интернет-покупок Via.Delivery вступил в партнерство со «Связным»

Via.Delivery позволяет покупателю интернет-магазина получить товар на кассах офлайн-магазинов, в отделениях банка и салонах связи. Сервис сотрудничает, в том числе, с «Пятерочкой» и Сбербанком. Условия логистики позволяют максимально оптимизировать цену доставки, отметили в пресс-службе Via.Delivery.

Сервис доставляет покупки весом не более 15 кг и не требующие соблюдения специального температурного режима при перевозке и хранении.

«При покупке в онлайн-магазине платформа предлагает покупателю выбрать из списка наиболее удобный пункт выдачи. Отследить движение посылки можно через трекер на сайте сервиса. Посылку покупатель забирает на кассе, назвав кассиру код из смс, или в постамате», – сообщили в сервисе.

«Мы даем покупателю возможность сэкономить время и забрать заказ в удобном месте, а оффлайн-ритейлу – помогаем привлечь дополнительный трафик», – подчеркнул сооснователь Via.Delivery Дмитрий Никитин, добавив, что их услугами пользуются более 100 интернет-магазинов.

Сервис развивается на средства венчурных фондов и бизнес-ангелов. Объем инвестиций составляет $1,4 млн.

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Фото на обложке: Shutterstock.com

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