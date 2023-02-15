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Американская компания «Виатрис» прекратила поставлять «Виагру» в Россию

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Крупнейшая американская фармацевтическая компания «Виатрис» сообщила, что прекращает поставлять в Россию лекарственное средство «Виагра». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

Американская компания «Виатрис» прекратила поставлять «Виагру» в Россию

В ведомстве сообщили агентству, что производство силденафила (международное непатентованное наименование препарата) в РФ не локализовано. А американская компания объявила о приостановке поставок еще в 2022 году.

При этом в Минпромторге подчеркивают, что для создания в РФ лекарственных средств с тем же действующим веществом имеются все возможности.

По итогам первых трех кварталов прошлого года общий объем производства таких медикаментов в стране вырос на 11% в натуральном выражении. А продажи увеличились на 15%.

Сегодня у 36 российских компаний имеются 49 регистрационных удостоверений на препарат, свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

Фото на обложке: nito / Shutterstock

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