В Россию может вернуться «Виагра»: американская компания подала заявку в Роспатент
Американская компания Viatris, которой принадлежат права на бренд «Виагра», подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки в России. После начала военной операции производитель прекратил поставки в страну популярных таблеток для лечения эректильной дисфункции.
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Эмблема с надписью «Виагра» на русском языке регистрируется по 05 классу МКТУ — для медицинских препаратов.
Фото в тексте: скриншот Роспатента
В феврале 2023 года Минпромторг проинформировал, что Viatris прекратила поставки таблеток «Виагра» в Россию. По данным РБК, компания сделало это еще в 2022 году, но на складах оставались запасы. В течение трех дней после этого заявления спрос на препарат в России вырос на 50%, уточняло РИА Новости со ссылкой на оператора системы маркировки «Честный знак». В России реализуются десятки аналогов с таким же действующим веществом, но «Виагры» в аптеках больше нет.
В каталоге российского подразделения Viatris, ООО «Виартис», которое продолжило работу в стране, «Виагра» также отсутствует.
После регистрации нарушителям исключительным прав на эмблему «Виагра» может грозить штраф до 5 млн рублей. На российских маркетплейсах можно встретить различные предложения товаров, в описании которых используется слово «Виагра».
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