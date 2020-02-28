Viber впервые начнет продавать рекламу в России
Мессенджер Viber впервые начнет продавать рекламу в России. Селлером компании станет IMHO, которая уже сотрудничает с «Яндексом», Rambler Group, YouTube и другими. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
IMHO, «дочка» НСК (совладельцы – «Газпром-медиа», бизнесмены Таймураз Боллоев, Сергей Руднов и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев), будет продавать рекламные возможности платформы в России, а также будет эксклюзивно продавать формат Post Call Video (видеореклама после звонка).
Представитель Viber сказал Rusbase, что интеграция в формате Post Call Video ненавязчива и гарантирует, что пользователь увидит контент от предоставившей его компании.
Кроме того, рекламодателям будут доступны реклама в списке чатов и брендированные наборы стикеров.
В пресс-службе Viber также рассказали, что «реклама никогда не будет занимать больше 20%, чтобы приложение соблюдало баланс между интересами бизнеса и запросами аудитории».
Viber — второй по популярности мессенджер в России. По данным Mediascope за декабрь 2019 года, его месячная аудитория составляла 37 млн человек, у WhatsApp — 69 млн, у Telegram — 23 млн. Рекламная выручка приносит чуть менее 20% доходов Viber.
Фото: EdZbarzhyvetsky / Фотобанк Фотодженика
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter