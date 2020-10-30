Viber запустил платежи в чат-ботах

Rakuten Viber, владеющая мессенджером Viber, запустила новую функцию «Платежи в чат-ботах» (Chatbot Payments). Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Viber.
Пользователи Viber смогут использовать приложение для покупки товаров и услуг, совершая платежи через Google Pay или другую доступную на устройстве платежную систему.
«Viber решил не ограничиваться функциями мессенджера, а строить сервисную платформу, удовлетворяющую всем потребностям современных пользователей в функциональности и безопасности», — говорится в сообщении.
Первой страной, где будет доступна функция, станет Украина, а в начале 2021 года Viber планирует запустить платежи и на других рынках, в том числе в России.
Новая функция позволит покупать товары и услуги напрямую у продавцов в их авторизованных чат-ботах в Viber. Пользователю необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в аккаунт Google Pay или другую систему мобильных платежей, после чего опция оплаты станет доступна во всех чат-ботах на базе программного интерфейса (API) Viber.
Продавец или компания, желающие принимать платежи в Viber, должны подключиться к поставщику услуг, поддерживающему этот тип платежей, создать чат-бот в Viber и разрешить платежи.
Фото: Unsplash
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