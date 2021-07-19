Вице-премьеры станут кураторами федеральных округов

Об этом сообщил РБК источник в аппарате правительства и собеседника, близкого к кабинету министров.

Он заявил, что Мишустин уже определил кураторов регионов из числа вице-премьеров. Источники в аппарате правительства отметили, что распоряжение об ответственности за развитие курируемых территорий премьер подписал, а новые полномочия они будет реализовывать, взаимодействуя с Госсоветом и Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Куратором Сибирского федерального округа станет Виктория Абрамченко. В правительстве, в частности, она отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию. «В Сибири сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса. «Назначение Абрамченко куратором территории позволит подходить к работе по этим направлениям комплексно. Вице-премьер родилась в Сибири, хорошо знает округ, который ей предстоит курировать», — сказал собеседник РБК.

Северо-Западный федеральный округ будет курировать Татьяна Голикова. Источник издания в аппарате правительства объяснил это тем, что вице-премьеру по образованию и здравоохранению достался округ, где располагаются производства жизненно важных вакцин и лекарств и крупные вузы.

Куратор финансов в правительстве Дмитрий Григоренко будет отвечать за Центральный федеральный округ, где сосредоточены крупнейшие налогоплательщики. Один из собеседников издания отметил, что назначение Григоренко логично, так как он по работе в Федеральной налоговой службе контактировал с такими налогоплательщиками.

Вице-премьер Юрий Трутнев будет курировать только Дальний Восток, без Арктики и Северно-Кавказского федерального округа. Чиновник сказал изданию, что Трутнев был «объективно перегружен».

Юрий Борисов, который отвечает за промышленность и оборону в правительстве, будет курировать Уральский федеральный округ. В экономике округа ведущее место занимает промышленное производство, здесь располагаются основные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак станет куратором Северного Кавказа. «Один из ключевых вопросов для этой территории — стабилизация топливно-энергетического комплекса», — объяснил его назначение источник в правительстве. Перед новым куратором стоит и задача ускорить газификацию региона, добавил собеседник.

Марат Хуснуллин, курирующий сейчас в правительстве Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ. Его назначение оба собеседника издания связывают с тем, что развитие туристического потенциала территории связано со строительством и инфраструктурой, в том числе транспортной.

Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, будет курировать Приволжский федеральный округ. «На него приходится около половины объема российского экспорта технологий, сосредоточена треть инновационно-активных предприятий, при «Иннополисе» в Татарстане будет центр подготовки специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий», — объяснил собеседник, близкий к правительству. «Чернышенко родом из Поволжья, округ, за который он будет отвечать, ему близок», — сказал он.

Изменения подхода к работе с территориями анонсировал президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. Тогда он сообщил, что практика кураторства регионов «себя оправдывает», а премьер планирует представить предложения, связанные с тем, «чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий». По словам президента, такой подход обоснован, поскольку контакт с территориями, погружение в их проблемы будет более прочным, более постоянным.

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