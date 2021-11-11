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«Сбер» закрыл микрокредитную компанию для бизнеса «Выдающиеся кредиты»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сбербанк ликвидировал свою микрокредитную компанию «Выдающиеся кредиты». В банке не пояснили, почему компания была ликвидирована, а не продана.

«Сбер» закрыл микрокредитную компанию для бизнеса «Выдающиеся кредиты»

Решение о закрытии было принято после пересмотра стратегии развития в сегменте, динамики рынка и возросших рисков, пояснили в банке, сообщил «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что компанию закрыли из-за низкой рентабельности бизнеса микрокредитования и планов банка сосредоточиться на других частях микрокредитного рынка.

«Выдающиеся кредиты» основали в 2017 году для выдачи микрозаймов в сегменте МСП компаниям с повышенным кредитным риском. 

Сайт компании еще продолжает работать и предлагать индивидуальным предпринимателям и микробизнесам, работающим не менее девяти месяцев, получить онлайн-заем в размере до 800 тыс. рублей по ставке от 19,9% годовых. 

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Фото на обложке: Evgeniy Vasilev / Shutterstock

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