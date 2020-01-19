В России появились первые видеобанкоматы

ВТБ установил в Москве банкоматы с видеосвязью— они позволяют проводить онлайн-консультации с сотрудниками контакт-центра. Банк утверждает , что начал использовать видеобанкоматы первым в России.

В банке полагают, что технология сократит время обслуживания клиентов. Через видеосвязь можно получить «более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах», утверждают в ВТБ.

Базовые функции банкоматов в новых устройствах тоже есть: через них все также можно снять или внести наличные, перевести деньги, запросить баланс или поменять пин-код.

Первые банкоматы нового типа появились в двух отделениях ВТБ в Москве — «Афимолл» и «Цветной бульвар».

В течение 2020 года банк планирует расширить сеть видеобанкоматов. Особый упор будет сделан на отдаленные районы, чтобы клиенты могли получать услуги банка дистанционно.