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В России появились первые видеобанкоматы

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

ВТБ установил в Москве банкоматы с видеосвязью— они позволяют проводить онлайн-консультации с сотрудниками контакт-центра. Банк утверждает, что начал использовать видеобанкоматы первым в России.

В России появились первые видеобанкоматы

В банке полагают, что технология сократит время обслуживания клиентов. Через видеосвязь можно получить «более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах», утверждают в ВТБ.

Базовые функции банкоматов в новых устройствах тоже есть: через них все также можно снять или внести наличные, перевести деньги, запросить баланс или поменять пин-код.

Первые банкоматы нового типа появились  в двух отделениях ВТБ в Москве — «Афимолл» и «Цветной бульвар».

В течение 2020 года банк планирует расширить сеть видеобанкоматов. Особый упор будет сделан на отдаленные районы, чтобы клиенты могли получать услуги банка дистанционно.

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28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

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