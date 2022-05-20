Российские разработчики видеоигр намерены выйти на рынок Китая

Администрация президента России провела закрытую встречу с отечественными разработчиками видоигр. На ней они обсуждали несколько проблем: потерю зарубежных площадок для дистрибуции игр и необходимость создать российский игровой движок. Для решения первой задачи разработчики попросили содействия в выходе на китайский рынок.

На встрече также рассматривалась идея создать в России одного или нескольких издателей видеоигр с помощью которых разработчики смогли бы попасть на китайский рынок, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев полагает, что выход российских разработчиков игр на китайский рынок практически невозможен. Во-первых, он в несколько раз больше отечественного, во-вторых, уровень качества продуктов там значительно выше, у китайских разработчиков есть опыт создания игр высокого качества, у российских — пока нет.

Чтобы оказаться на этои рынке, нужно как минимум обладать соизмеримыми компетенциями и навыками, одной административной поддержки тут не хватит, заключил он.

По данным My.Games (входит в VK), по итогам 2021 года объем российского рынка видеоигр составил 177,4 млрд руб. При этом, согласно данным аналитической компании NewZoo, объем рынка видеоигр в Юго-Восточной Азии за тот же год превысил $88 млрд.

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