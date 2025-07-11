Видео меняет воронку найма: резюме как шоурил — новый тренд в рекрутинге

Видеовизитка — это не TikTok про себя, а новый способ выделиться: особенно в маркетинге, продажах и на управленческих позициях. Работодатели хотят не только опыт, но и харизму в Full HD. PDF всё ещё нужен. Но выигрывают те, кто умеет за 40 секунд продать себя голосом.

Рынок найма переключается на видео

Видеовизитка становится новым фильтром на входе. Эксперты поясняют: видео не заменит собеседование, но поможет на него попасть. HR-воронка теперь начинается не с «образования», а с харизмы.

По словам Елены Лимоновой, директора по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» и эксперта «Опоры России», ролик должен быть коротким, честным и по делу:

представьтесь,

озвучьте достижения с цифрами,

объясните, почему хотите именно эту вакансию.

«Это отличный способ выделиться, если ролик сделан качественно и лаконично, но вряд ли она полностью заменит текстовое резюме», — говорит Лимонова.

Можно добавить хобби и личные качества, но «без театра». Главное — быть естественным и живым.

Не универсальный рецепт

Формат особенно актуален там, где важен личный бренд: медиа, PR, маркетинг. В технарских и производственных вакансиях видео — пока просто дополнение. И не всем комфортно смотреть в объектив: кто-то переигрывает, кто-то тушуется. И далеко не все работодатели воспринимают видео как полноценный инструмент оценки.

«Многие кандидаты не чувствуют себя комфортно перед камерой, а некоторые работодатели могут по-прежнему отдавать предпочтение традиционным резюме», — уточняет Лимонова.

Контекст

Если умеешь говорить — говори, если нет — лучше молчать, но с сильным резюме. Но запрос на «живого человека» всё сильнее. Особенно в профессиях, где важно не только что ты умеешь, но и как ты это говоришь.

Фото на обложке: Freepik

