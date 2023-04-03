Пользователи Wildberries смогут выбрать товары с видеобзорами

Wildberries тестирует формат поисковой выдачи товаров по видео. Инструмент поможет продавцам повысить конверсию и сократить долю возвратов товаров на 20-30%. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Покупатели смогут лучше ознакомиться с товарами, например, увидеть, как работает та или иная техника, как она собирается, разбирается или эксплуатируется.
В компании отметили, что вид самих видео зависит от продавцов, они снимают его и прикрепляют в карточки товаров. Далее уже работает инструмент маркетплейса — покупатель выбирает товары с видео и они поднимаются в выдаче.
На время эксперимента фильтр пока доступен только в разделе «Сад и дача», где представлено свыше 60 тыс. товаров. Инструмент планируют в дальнейшем распространить и на другие разделы.
Фото на обложке: Koshiro K /
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