ИИ от NtechLab будет следить за безопасностью во дворах
NtechLab, технологический партнер «Ростеха», планирует внедрить в регионах России умную видеоаналитику на основе искусственного интеллекта. Система будет следить за безопасностью дворовых площадок и транспортных подъездов, и уже применяется на Ямале, рассказали ТАСС в NtechLab.
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Как это работает? Алгоритмы NtechLab с помощью камер распознают лица и силуэты, выявляя людей, находящихся в розыске. Система помогает обеспечивать правопорядок, предупреждать преступления и искать пропавших без вести, объяснили ее разработчики. По их словам, архив видеозаписей позволяет быстро восстановить ход событий и найти виновных, если преступление уже произошло.
Ямало-Ненецкий автономный округ стал первым регионом, где применяется система. К ней уже подключено около 5 тыс. камер. Как рассказал директор департамента региональной безопасности ЯНАО Сергей Неустроев, система позволила почти на 25% сократить число уличных преступлений в прошлом году и помогла раскрыть каждое 10-е преступление в регионе.
Планы расширения. В NtechLab уточнили, что ведутся переговоры о запуске системы в Рязанской, Ярославской, Тюменской, Самарской, Нижегородской и Архангельской областях.
- В декабре «Ростех» сообщил, что NtechLab создала искусственный интеллект, выявляющий признаки рассеянного склероза на МРТ-снимках мозга. Алгоритм уже интегрирован в онлайн-платформу для анализа медицинских изображений «Третье мнение».
Фото на обложке: Aleksei Shabalin / Unsplash
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