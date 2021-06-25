В мире начали снижаться цены на видеокарты после ограничений Китая в отношении биткоина

В мире начали снижаться цены на самый популярный hardware-продукт последних лет – видеокарты. Например, в Китае, после ограничений властей страны, введенных в отношении биткоина, снижение цен на устройства достигло 300%. Подешевели как старые, так и новые модели графических процессоров.

Так, например, NVidia Quadro P1000 2017 года выпуска в Китае стоит $376 (27 тысяч рублей) – падение на 20%. Цена Asus GeForce RTX3060 упала почти на 70% – с $2087 (150 тысяч рублей) до $763 (55 тысяч рублей).

Тенденция на падение цены на видеокарты пришла и в США, заметили пользователи Reddit. Вскоре она дойдет до остальных регионов, отмечают эксперты.

Ранее власти Китая ввели жесткие ограничения в отношении самой дорогой и популярной у трейдеров криптовалюты. Майнить биткоины запретили в Сычуани, Внутренней Монголии и Синьцзяне. Ведущим банки страны, а также Alipay рекомендовали не работать с криптовалютными счетами и не рекламировать ее.

После введений ограничений ажиотаж вокруг криптовалюты в Китае испытал резкий спад – 70% китайских майнеров перестали ее добывать. Об этом в Twitter сообщил вице-президент по развитию бизнеса майнинговой компании Foundry Кевин Чжан. Он дал прогноз, что к концу года 90% предприятий, добывающих криптовалюту, прекратят работу. Аналитики полагают, что страну покинут и крупные производители оборудования для майнинга.

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