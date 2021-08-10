Цены на видеокарты NVIDIA снизились из-за уменьшения заработка майнеров

Видеокарты NVIDIA начали дешеветь на фоне снижения вознаграждения за майнинг Ethereum. Но они по-прежнему ощутимо дороже рекомендованных производителями цен.

На европейском рынке подешевели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30. Стоимость этих адаптеров падает с мая, сообщил портал 3DCenter. В то же время Radeon RX 6000 за месяц выросли в цене на 3%. Рост цен на видеокарты Radeon связан с дефицитом данной продукции. Производители видеокарт ограничены объемом выпуска 7-нанометровых чипов TSMC.

Видеокарты становятся доступнее на фоне проблем майнеров. Одна из основных криптовалют Ethereum в августе провела запланированное обновление London, в ходе чего снизилось вознаграждение за добычу токена.

В России тенденция на снижение стоимости этих компьютерных комплектующих также ощущается. Например, NVIDIA GeForce RTX 3060 можно приобрести дешевле 60 тысяч рублей, хотя еще в июле ее предлагали на 15% дороже.

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Фото: Unsplash