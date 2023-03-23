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В России появится еще одна ассоциация разработчиков видеоигр

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России планируется создать еще одну Ассоциацию разработчиков видеоигр. Среди целей — развитие экспортного потенциала российских проектов. Одним из инициаторов создания стал VK. Других подробностей источники «Ведомостям» не раскрыли.

В России появится еще одна ассоциация разработчиков видеоигр

Работа над созданием ассоциации ведется минимум с конца осени 2022 года. В качестве руководителя организации рассматривается кандидатура директора по продукту VK Play — Александра Михеева.

Руководитель московского подразделения группы компаний Lesta Games Гаухар Алдиярова сообщила, что компания отказалась от предложения стать членом ассоциации. По ее словам, ассоциация должна быть одна и создаваться не юрлицами, а физлицами: экспертами в индустрии, иначе может произойти конфликт интересов.

В декабре 2022 года в России учредили организацию развития видеоигровой индустрии. Главой назначили разработчика платформы PvP.Tools Василий Овчинников. Цель организации — сохранение видеоигровой индустрии в России «с ее восстановлением и развитием». 

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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