ЦБ проведет эксперимент по видеоидентификации клиентов банков. Помимо удобства для клиентов, идентификация обеспечит дополнительную безопасность. Банки предлагали начать открывать счета по видеосвязи еще в 2020 году, но ЦБ тогда призвал подробно проработать этот механизм.

Банк России планирует запустить видеоидентификацию клиентов банков 2024 году в рамках экспериментально–правового режима. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, ее слова передает «Интерфакс».

По словам Поляковой, такая идентификация, помимо удобства для клиента банка, обеспечит дополнительную безопасность. Банк сможет сверить персональные данные с тем, кого видно на экране, отметили в ЦБ.

Кроме того, качественная видеоидентификация клиента могла бы помочь в выявлении случаев использования карты посторонними и не допускать снятие денег через банкоматы.

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