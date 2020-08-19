Moscow Travel Hub приглашает представителей туротрасли принять участие в видеопроекте о столице

Сообщество Moscow Travel Hub и кураторы факультета Filmmaking академии коммуникаций Wordshop Андрей Мусин и Алена Кукушкина запускают совместный видеопроект, призванный актуализировать образ Москвы для коммуникации с b2b-партнерами, используя экспертизу туриндустрии и лучшие практики из мира рекламы. Принять участие в проекте могут представители индустрии туризма и гостеприимства.

«Москва. Город, который впечатляет» — это творческий эксперимент и спецпроект, основанный на принципах краудсорсинга. Каждый участник может стать соавтором, включиться в обсуждение сценария, предложить локации для эпизодов, реквизит и любые другие ресурсы для съемок.

Результатом спецпроекта станет видео, представляющее Москву как город с развитой инфраструктурой и большим туристическим потенциалом. В реализации проекта примут участие выпускники курса «Режиссура видео» академии коммуникаций Wordshop и его кураторы Андрей Мусин и Алена Кукушкина.

В Москве испытываешь сильный эмоциональный подъем — хочется сделать что-то яркое и необыкновенное. Мы предлагаем создать видео с эмоциональной эстафетой, где герои передают пик впечатлений от Москвы из кадра в кадр, от одного места к другому. Каждая секунда будет усиливать каждый прожитый миг — так же, как это бывает с туристами во время путешествия. Алена Кукушкина, куратор факультета Filmmaking Академии коммуникаций Wordshop

По словам кураторов спецпроекта, он призван актуализировать образ Москвы, вдохновить профессиональное сообщество и показать, как город изменился и какое разнообразие впечатлений предлагает путешественникам.



Съемки видеоролика запланированы на период с 26 августа по 20 сентября. Идеи и предложения по съемке принимаются на сайте проекта.



19 августа в 16:00 состоится онлайн-встреча с кураторами спецпроекта Андреем Мусиным и Аленой Кукушкиной, на которой они представят проект сценария и обсудят его с участниками.





Moscow Travel Hub — коммуникационная площадка для бизнеса из сферы туризма и гостеприимства, которая призвана помочь индустрии запускать коллаборации и новые продукты. Здесь публикуются новости и статьи о сфере туризма, новых инструментах продвижения и технологиях, а также анонсы лекций и воркшопов.

Фото на обложке: smutny pan/Shutterstock