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Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 2028 года

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Правительство Вьетнама приняло резолюцию об освобождении от виз для граждан 12 стран, включая Россию. Разрешение действует до 14 марта 2028 года.

Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 2028 года
  1. Новости

Как сообщает NhanDan со ссылкой на документ, в число стран входят Россия, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Южная Корея, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия.

Граждане этих государств могут находиться во Вьетнаме без визы в течение 45 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта и цели въезда. Туристы, желающие остаться во Вьетнаме до 90 дней, могут оформить электронную визу.

Прошлая резолюция действовала с 14 августа 2023 года по 15 марта 2025 года. При этом Вьетнам исключил из списка стран с безвизовым режимом Беларусь.

Фото: Unsplash

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