Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 2028 года
Правительство Вьетнама приняло резолюцию об освобождении от виз для граждан 12 стран, включая Россию. Разрешение действует до 14 марта 2028 года.
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Как сообщает NhanDan со ссылкой на документ, в число стран входят Россия, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Южная Корея, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия.
Граждане этих государств могут находиться во Вьетнаме без визы в течение 45 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта и цели въезда. Туристы, желающие остаться во Вьетнаме до 90 дней, могут оформить электронную визу.
Прошлая резолюция действовала с 14 августа 2023 года по 15 марта 2025 года. При этом Вьетнам исключил из списка стран с безвизовым режимом Беларусь.
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