Россиянам рассказали, когда летом выгоднее идти в отпуск

Главными критериями при выборе времени для отпуска у большинства выступают сезон, погода, цены на билеты и туры. Однако не каждый знает, что соотношение зарплаты и отпускных может отличаться в разные периоды. При этом разница бывает существенная. Директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков рассказал RB.RU, когда выгоднее брать отпуск, чтобы не прогадать.

По мнению специалиста, август – самый выгодный месяц для отпуска летом с финансовой точки зрения.

Размер отпускных выплат зависит от среднего дневного заработка, который рассчитывается путем деления годовой зарплаты на количество рабочих дней в году, а затем на среднее количество дней в месяце (29,3 дня).

Количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на размер зарплаты, но не на размер отпускных. В августе 2023 года будет 23 рабочих дня, что позволит заработать больше до или после отпуска.

Если важнее дополнительные свободные дни, а не финансовая выгода, стоит выбирать месяцы с большим количеством праздничных дней. Они не включаются в отпуск и не оплачиваются, но позволяют увеличить продолжительность отдыха. Летом таким месяцем является июнь, отмечает Дмитрий Пучков.

Специалист также напомнил, что оплачиваемый отпуск можно взять спустя полгода после трудоустройства. Важно выбирать ответственных работодателей, которые выплачивают отпускные вовремя и отчисляют необходимые взносы.

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