Закрылся второй за неделю ресторан «Вилла Паста» в Москве

Второй за неделю столичный ресторан «Вилла Паста» приостановил свою деятельность на 90 суток по решению Роспотребнадзора. Представители ведомства обнаружили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие надлежащего числа работающих умывальников, а также несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции и сырья.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Москве, речь идут про филиал сети по адресу улица Большая Дмитровка, дом 32 строение 1. По итогам проверки ведомство изъяло из оборота ресторана минимум 28 кг кулинарной продукции.

Ранее СМИ сообщали, что Роспотребнадзор закрыл и ресторан «Вилла Паста» по адресу улица Пятницкая, дом 26. Из материалов проверки следует, что и на первой локации рестораторы не поддерживали «удовлетворительное состояние производственных помещений и оборудования» (комиссия не обнаружила ни дезинфицирующих моющих средств, ни места для переодевания персонала в чистую рабочую одежду).

В ведомстве также отмечают, что перед допуском к кухне сотрудникам не проводили обязательную медицинскую проверку на наличие признаков инфекционных заболеваний. У ресторана на Пятницкой с реализации сняли 157 кг кулинарной продукции.

Подобные проблемы у сетевых ресторанных проектов — не редкость. Например, в декабре прошлого года Роспотребнадзор вынужден был аналогичным образом приостановить деятельность двух кафе «Моремания» в Москве.

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