«ВИМ Инвестиции» поддержат EdTech-компанию Think24

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 1» под управлением АО «ВИМ Инвестиции» поучаствовал в раунде А в пользу компании ООО «Поколение Думающих», работающей под брендом Think24.
Фонд получил долю в 33% в перспективном EdTech-проекте, помогающем школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, сообщают в пресс-службе АО «ВИМ Инвестиции».
Привлеченные средства Think24 планирует направить на дальнейшее развитие платформы и открытие образовательных центров во всех городах-миллионниках России.
В рамках онлайн и офлайн направлений Think24 проводит профориентацию школьников 8-11 классов и их подготовку к самым ответственным экзаменам.
В разработках компании используются в том числе возможности искусственного интеллекта, системы «умных» рекомендаций и автоматической генерации контента.
CEO и основатель Think24 Шамиль Мизитов видит растущую потребность в подобных EdTEch-проектах на базе прогрессивных digital- продуктов.
Он уверен, что «инвестиции дадут возможность увеличить влияние компании в регионах и реализовать инновационные цифровые решения в рамках образовательной платформы».
«Услуги Think24 востребованы школьниками и их родителями, поскольку компания проводит обучение в удобном формате, предлагает онлайн-тренажеры для типовых задач, а также сдачу пробных экзаменов. Мы верим, что компанию ждет большое будущее и считаем, что «ВИМ Инвестиции» сделали выгодную инвестицию для пайщиков своего фонда», — комментирует инвестиционный директор Altus Capital Фёдор Рыбкин.
Независимый международный инвестиционный банк выступил в этой сделке эксклюзивным советником акционеров Think24.
Фото на обложке: Jasmine Coro / Unsplash
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