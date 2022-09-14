«ВИМ Инвестиции» поддержат EdTech-компанию Think24

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 1» под управлением АО «ВИМ Инвестиции» поучаствовал в раунде А в пользу компании ООО «Поколение Думающих», работающей под брендом Think24.

Фонд получил долю в 33% в перспективном EdTech-проекте, помогающем школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, сообщают в пресс-службе АО «ВИМ Инвестиции».

Привлеченные средства Think24 планирует направить на дальнейшее развитие платформы и открытие образовательных центров во всех городах-миллионниках России.

В рамках онлайн и офлайн направлений Think24 проводит профориентацию школьников 8-11 классов и их подготовку к самым ответственным экзаменам.

В разработках компании используются в том числе возможности искусственного интеллекта, системы «умных» рекомендаций и автоматической генерации контента.

CEO и основатель Think24 Шамиль Мизитов видит растущую потребность в подобных EdTEch-проектах на базе прогрессивных digital- продуктов.

Он уверен, что «инвестиции дадут возможность увеличить влияние компании в регионах и реализовать инновационные цифровые решения в рамках образовательной платформы».

«Услуги Think24 востребованы школьниками и их родителями, поскольку компания проводит обучение в удобном формате, предлагает онлайн-тренажеры для типовых задач, а также сдачу пробных экзаменов. Мы верим, что компанию ждет большое будущее и считаем, что «ВИМ Инвестиции» сделали выгодную инвестицию для пайщиков своего фонда», — комментирует инвестиционный директор Altus Capital Фёдор Рыбкин.

Независимый международный инвестиционный банк выступил в этой сделке эксклюзивным советником акционеров Think24.

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