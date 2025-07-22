«ВинЛаб» возобновляет работу после хакерской атаки — без выкупа и без паники

Novabev Group восстанавливает сеть магазинов и цифровые сервисы после удара по IT-инфраструктуре. Бизнес не пошёл на переговоры с хакерами — и продолжает открываться в режиме нон-стоп. Уже более 100 точек возобновили работу — в Москве, Подмосковье, Хабаровске, Владивостоке и других городах.

«ВинЛаб» оживает — магазины открываются по всей стране

В сети алкомаркетов «ВинЛаб» снова звучит сигнал на кассах. После июльской кибератаки, которая затормозила IT-инфраструктуру Novabev Group, розница постепенно возвращается к жизни. По словам представителей компании, в течение недели работа сети будет восстановлена во всех регионах присутствия. Ассортимент, скидки и обслуживание — всё как прежде.

Онлайн возвращается, но осторожно

Цифровые каналы тоже оживают. Сайт снова доступен в режиме каталога. Мобильное приложение прошло обновление и находится на финальной стадии модерации в сторах. В ближайшее время клиенты смогут снова оформлять заказы онлайн, копить баллы и пользоваться всей экосистемой.

Принципиальная позиция: «С хакерами не разговариваем»

Novabev отказалась вступать в переговоры с киберпреступниками — и получила на это полную поддержку от партнёров, инвесторов и клиентов. Решение не платить за восстановление стало сигналом: бренд выбирает устойчивость, а не компромиссы.

Компания выражает благодарность за доверие и поддержку — и называет реакцию сообщества «проверкой на прочность», которую бизнес прошёл.

Контекст

Атака на инфраструктуру «ВинЛаба» началась 14 июля и сразу вырубила всё — от сайта и приложения до офлайн-магазинов. По данным «Яндекс Карт», точки сети были недоступны не только в Москве и Петербурге, но и в десятках других городов. Заказы не оформлялись, личные кабинеты зависли, приложение легло.

Сначала инцидент объясняли техническими проблемами, но уже 16 июля Novabev официально признала: дело в киберпреступниках. По данным компании, от взлома могли пострадать системы, но персональные данные клиентов остались в безопасности — хотя расследование ещё идёт.

Эксперты: атака не повлияет на стратегию, но IPO могут сдвинуть

По оценке INFOLine, за пять дней вынужденной паузы «ВинЛаб» мог упустить до 1,5 млрд рублей потенциальной выручки. Рынок тоже отреагировал: 15 июля бумаги Novabev на Московской бирже просели на 5,5%. Инвесторы восприняли это как первый тревожный звоночек — особенно с учётом планируемого IPO.

Тем не менее аналитики уверены: инцидент вряд ли повлияет на стратегические планы группы. Просадка акций — скорее эмоциональный всплеск, чем отражение реального риска. IPO, скорее всего, просто сдвинется по срокам, но курс на публичность останется прежним — после стабилизации ситуации.

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