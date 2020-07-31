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Virgin Galactic представила дизайн космического корабля для коммерческих полётов

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Virgin Galactic представила интерьер внутренней части салона своего космического корабля VSS Unity. Он предназначен для туристических полетов в космос. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Virgin Galactic представила дизайн космического корабля для коммерческих полётов

В салоне установлено 6 пассажирских кресел. Сиденья изготовлены из углеродного волокна и алюминия. Они могут менять угол наклона и положение для получения качественного обзора космоса и Земли. Дизайн кресел создан по индивидуальным особенностям туристов. Например, в подголовнике находится углубление для собранных в хвост волос.

virgin galactic

Также кабина оборудована 12 иллюминаторами. Они расположены около каждого сиденья. В кресла будут встроены персональные дисплеи. С их помощью космонавты смогут узнать всю информацию о полёте.

Пассажиры будут удерживаться пятью ремнями безопасности. Внутренняя поверхность кабины и рамки иллюминаторов покрыты мягкими материалами.

virgin galactic

Отмечается, что в салоне установлено динамическое освещение, которое будет меняться в зависимости от фазы путешествия.

Перегородка между кабиной пилотов и салоном будет зеркальной. Это позволит пассажирам увидеть себя в невесомости в естественном свете Земли.

«Кабина оснащена большим круглым зеркалом на корме. Оно добавляет красок к отражающей поверхности», — говорится в сообщении.

Кроме того, 16 видеокамер будут документировать полёт и снимать кадры в высоком качестве. По заявлению компании, некоторые изображения туристы получат сразу после посадки.

Виртуальная презентация созданного дизайна транслировалась в прямом эфире.

Ранее Virgin Galactic впервые запустила космоплан с пассажиром на борту.

Фото: Tun Pichitanon / Shutterstock

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