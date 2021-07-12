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Корабль Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном успешно совершил суборбитальный полет

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Корабль Unity с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно совершил суборбитальный полет. Космоплан компании Virgin Galactic поднялся на высоту 86 км и вернулся на Землю.

Корабль Virgin Galactic с Ричардом Брэнсоном успешно совершил суборбитальный полет

Пуск совершили с территории космопорта «Америка» в Нью-Мехико.

На высоте 15 км Unity начал реактивное ускорение и через 4 минуты достиг высоты 86,2 км. Пилоты и четыре пассажира, в числе которых основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, наблюдали Землю в иллюминатор и пребывали в состоянии невесомости в течение четырех минут. После этого корабль начал возвращение и через двадцать минут достиг Земли.

На борту Unity вместе с Брэнсоном были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи и пассажиры: инженер Колин Беннет, бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, Сырыша Бандла и Ричард Брэнсон.

Конкурент Virgin Galactic – компания Джефа Безоса Blue Origin, планирует провести первый полет 20 июля.

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Фото: Richard Branson / Twitter

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